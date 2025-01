WASHINGTON – Il capo di stato Vladimir Putin è pronto ad avere contatti con il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump. La conferma arriva dal portavoce russo Dmitry Peskov, che alle agenzie russe ha specificato però che “non ci sono condizioni preliminari” per un dialogo. “Stiamo organizzando un incontro”, aveva già annunciato Trump durante un evento con i governatori repubblicani a Mar-a-Lago. “Dobbiamo mettere fine a quel pasticcio sanguinoso” che è la guerra in Ucraina.

E proprio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è a Roma per discutere l’andamento del conflitto. Arrivato nella Capitale ieri sera, è stato ricevuto la mattina del 10 gennaio in Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha promesso il sostegno del Paese contro l’aggressione russa. Tra le motivazioni non solo “l’amicizia” che lega i due Stati, ma anche “la sicurezza dell’intera Europa”.

Il presidente dell’Ucraina ha ribadito a Rainews 24 l’esito positivo della riunione con Mattarella aggiungendo: “È ora che venga in Ucraina, l’ultima volta di un presidente italiano nel nostro Paese è stato 25 anni fa. Soprattutto ora che stiamo parlando della conferenza per la ricostruzione”. In un’intervista rilasciata al Messaggero ha parlato anche della premier Giorgia Meloni, che ha visto ieri sera: “Mi fido di lei. E la ringrazio per il supporto che sta dando all’Ucraina”.

Altro punto fondamentale il rapporto tra Europa e Usa. Gli Stati Uniti rimangono un alleato imprescindibile per garantire la sicurezza di Kiev, ma Zelensky non ha esitato a riaffermare la necessità di rimanere indipendenti: “Per noi è molto importante il sostegno Usa ma ho sempre detto che l’Europa deve avere la sua autonomia, l’Ue può intraprendere passi importanti sui beni russi congelati che poi servirebbero per la ricostruzione dell’Ucraina”.