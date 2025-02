ROMA – Arriva un aiuto da parte del governo per famiglie e imprese. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, durante il question time di giovedì 13 febbraio al Senato, ha annunciato un possibile provvedimento sul caro bollette con una serie di opzioni che impattino sui prezzi dell’energia. Nel mirino del governo Meloni anche la sospensione della tassa sulle emissioni di CO2. Non sono ancora stati specificati i contenuti dell’intervento ma il ministro, dopo l’interrogazione in Aula da parte di Matteo Renzi, ha sottolineato che gli aumenti “non dipendono dal governo ma da fattori esterni”, in alcuni casi “speculativi”.

Le possibili azioni del governo

Tra le possibili misure c’è anche la riduzione, fino all’azzeramento, della differenza di prezzo che si registra sul mercato all’ingrosso italiano rispetto a quello del Ttf di Amsterdam. Uno schema supportato da Confindustria che vorrebbe applicare l’effetto calmierante solo alle imprese. Sempre più lontana invece l’ipotesi dello sblocco del gas release, il meccanismo che autorizza il Gse, Gestore dei servizi energetici, a comprare da chi produce in Italia il metano da rivendere alle imprese gasivore a prezzo calmierato. Mentre accelera l’energy release, lo schema che assegna elettricità a prezzi calmierati alle imprese in cambio dell’installazione di impianti da fonti rinnovabili.

Nel mirino di Palazzo Chigi la tassa sulla CO2

Il governo vorrebbe sospendere la tassa sulle emissioni di anidride carbonica. Si tratta del contributo che i produttori con fonti fossili, carbone e gas, devono pagare per compensare le maggiori emissioni. La conseguenza del congelamento dell’imposta potrebbe essere quello di ridurre il prezzo all’ingrosso sul mercato con effetto sulle bollette.

Intanto dal Mef arrivano messaggi di prudenza sui tempi dell’intervento.