MOSCA – L’ultima idea di Putin. Il presidente russo ha lanciato la proposta di una “amministrazione transitoria” per Kiev sotto l’egida dell’Onu. Soluzione che permetterebbe di organizzare elezioni presidenziali democratiche nel Paese, prima di negoziare un accordo di pace con Mosca.

Durante un viaggio a Murmansk, Putin ha illustrato la sua nuova idea per il futuro dell’Ucraina, ribadendo come la soluzione di un’amministrazione transitoria sia stata utilizzata già diverse volte da parte delle Nazioni Unite, come nel caso di Timor Est nel 1999.

Lo zar a bordo di un sottomarino nucleare: “Non abbiamo iniziato noi la guerra”

A bordo di un sottomarino nucleare, il leader del Cremlino ha ribadito che non è stata la Russia a iniziare la guerra, elogiando Trump: “Il presidente degli Stati Uniti desidera sinceramente porre fine a questo conflitto”. Ha attaccato invece l’Europa: “Loro si stanno comportando in modo incoerente, ci siamo abituati”, senza escludere la possibilità di un lavoro condiviso.

Putin: “Grazie a iniziativa strategica elimineremo gli ucraini”

Intanto, lungo tutta la linea del fronte ucraino le forze russe hanno dato il via all’iniziativa strategica. Putin ha confermato che le sue truppe si stanno muovendo gradualmente per raggiungere tutti gli obiettivi annunciati. “Ci sono motivi per credere che elimineremo gli ucraini”, ha riferito all’agenzia Interfax.

Nell’incontro a Murmansk il leader russo ha anche parlato dell’economia e della finanza, giudicandole “stabili e soddisfacenti”. Secondo l’agenzia Tass Putin avrebbe confermato che la crescita economica del paese sia stata pari al 4,1%. Il leader del Cremlino ha concluso confermando il proseguimento della cooperazione tecnico – militare tra Mosca e la Corea del Nord.

Violati i patti sui siti energetici: rimpallo di accuse

Dal campo l’operatore statale ucraino di petrolio e gas fa sapere che questa notte la Russia ha colpito le strutture del Gruppo Naftogaz, violando di fatto l’accordo sullo stop agli attacchi ai siti energetici in Ucraina. Nelle ultime ore Zelensky e Putin avevano continuato ad accusarsi a vicenda di violare i patti. Al vertice di Parigi il leader ucraino aveva intimato una reazione americana a questi attacchi.

Erdogan: “Negoziati di pace in Turchia”

Sul fronte diplomatico, dalla Turchia arriva la proposta del presidente Erdogan di ospitare i negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Durante un colloquio telefonico Erdogan ha dichiarato: “È pronto a fornire ogni tipo di supporto per garantire una pace onorevole e duratura”.