ROMA – Dopo la notizia dell’iscrizione della Presidente del consiglio Giorgia Meloni nel registro degli indagati per il rilascio del generale libico Almasri, la polemica infiamma la Camera dei deputati. I ministri di Giustizia Carlo Nordio e Interno Matteo Piantedosi, anche loro indagati, disertano l’Aula e gli avversari insorgono. “Non ci sono giustificazioni per sottrarsi al confronto su un tema così grave e rilevante per il Paese”. Così i capigruppo dell’opposizione alla Camera in una lettera indirizzata al presidente di Montecitorio Lorenzo Fontana, chiedendo una “immediata convocazione della Conferenza dei capigruppo”.

Il nostro impegno per difendere l’Italia proseguirà, come sempre, con determinazione e senza esitazioni.

Quando sono in gioco la sicurezza della Nazione e l’interesse degli italiani, non esiste spazio per passi indietro.



Dritti per la nostra strada. pic.twitter.com/Hl1y7F0iIZ — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 29, 2025

La comunicazione dell’iscrizione – “un atto dovuto”, fanno sapere dalla Procura di Roma – è stata data dalla stessa premier ieri 28 gennaio, che subito ha gridato all’attacco al governo da parte della magistratura. Indagata per favoreggiamento e peculato, Meloni ha sganciato la notizia bomba in due minuti e 16 secondi. Tanto dura il videomessaggio diffuso sui canali social ufficiali della premier. “Un avviso di garanzia”, dice, “inviato anche ai ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e al sottosegretario Alfredo Mantovano, presumo al seguito di una denuncia presentata dall’avvocato Luigi Li Gotti, ex politico di sinistra molto vicino a Romano Prodi. Non mi lascio intimidire”.

Vale oggi quello che valeva ieri: non sono ricattabile e non mi faccio intimidire. Avanti a testa alta! pic.twitter.com/Urg0QOis9V — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 28, 2025

Non si è fatta attendere la replica di Luigi Li Gotti. Intervistato dal quotidiano Repubblica, ha ricordato la sua lunga militanza nel Movimento Sociale Italiano e dice di aver “fatto quell’esposto da cittadino sdegnato rispetto a quanto accaduto, l’aver liberato un signore che era accusato dalla Corte penale internazionale di tortura, assassinio, violenza sessuale, minaccia e lesioni a un numero imprecisato di vittime”. Da quanto riferito dall’Ansa, nella mattinata di oggi 28 gennaio è previsto un vertice di governo a Palazzo Chigi, ma secondo fonti dell’esecutivo il caso Almasri non sarà al centro della riunione.