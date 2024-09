Caso Sangiuliano-Boccia, la Corte dei Conti apre un’indagine su fondi pubblici

ROMA – Non si placano le polemiche sul caso Sangiuliano. L’influencer e imprenditrice Maria Rosaria Boccia, protagonista dello scandalo che ha portato alle dimissioni dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ieri sera ha pubblicato un nuovo post su Instagram. Nel messaggio ha chiesto pubblicamente al sottosegretario Giovanbattista Fazzolari di chiarire le voci riguardanti la sua presunta vicinanza con il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Boccia ha spiegato di aver incontrato Lollobrigida solo due volte e ha respinto le insinuazioni di un legame più profondo​.

Nel frattempo, la Corte dei Conti del Lazio ha aperto un’indagine per verificare l’eventuale uso improprio di fondi pubblici da parte di Sangiuliano. Nel mirino ci sono due trasferte: una a Riva Ligure e l’altra a Polignano a Mare. Nello specifico la trasferta a Riva Ligure è avvenuta per la rassegna “Sale in zucca”, l’11 luglio, giorno del compleanno di Boccia, in questa occasione il sindaco ha detto di aver pagato lui le spese di trasporto e soggiorno su indicazione dell’allora numero uno del Mic. Il viaggio a Polignano invece è avvenuto il 13 luglio per la rassegna “Libro possibile”: in questo caso gli organizzatori dell’evento hanno inserito tra i aerei, tre stanze d’albergo e pasti. L’ex ministro ha accolto con favore questa decisione, ribadendo di non aver speso nemmeno un euro di denaro pubblico e di essere pronto a dimostrarlo con prove documentali​ Parallelamente, Sangiuliano ha avviato un dialogo con la Rai per discutere del suo possibile ritorno, avendo ancora delle ferie arretrate da smaltire in attesa di un nuovo incarico​.