BOLOGNA – Saranno un quasi ritrovato Matteo Berrettini, numero 43 del ranking Atp, e l’esordiente Flavio Cobolli, numero 32, le punte di diamante dell’Italia nella sfida di Coppa Davis contro il Belgio al via dalle 15 sui campi dell’Unipol Arena di Bologna.

Sono loro, infatti, i singolaristi prescelti dal capitano Filippo Volandri per le due sfide in singolare. Cobolli – al suo debutto in Davis – ritroverà dall’altra parte della rete il numero 1 belga e n. 72 Atp Zizou Bergs. I due si sono già incontrati poche settimane fa nel secondo turno degli Us Open: ad averla vinta, in quell’occasione, è stato l’azzurro, rimontando un set di svantaggio e dominando l’avversario nel quarto e decisivo parziale.

Berrettini – che dopo le difficoltà degli ultimi anni appare in grande spolvero e vicino al tennista che si regalò, nel 2021, una storica finale a Wimbledon contro l’allora n. 1 del mondo Novak Djokovic – incontrerà, invece, per la prima volta in carriera Raphael Collignon, n. 194 Atp.

Il Belgio è un avversario tutt’altro da sottovalutare. All’esordio ha infatti guadagnato una vittoria di carattere (2-1) contro l’Olanda, che lo scorso anno mise in seria difficoltà l’Italia di Jannik Sinner. Tuttavia, a trascinare la nazionale azzurra potrebbe essere lo spirito di squadra di Berrettini che – dopo la mancata convocazione alle Olimpiadi di Parigi – in azzurro sembra aver ritrovato la leadership e la rabbia agonistica di un tempo. Tanto che su Instagram dopo la vittoria di carattere nel primo tie contro il brasiliano Joao Fonseca scrive: “Quanto mi è mancato tutto questo! Grande vittoria di squadra!”.

Rimane invece in panchina Matteo Arnaldi che, contro il brasiliano Thiago Monteneiro – battuto in tre set tiratissimi -, ha rimediato una lieve storta alla caviglia.

Ancora non si sa chi Volandri sceglierà, invece, di schierare nel doppio, che risulterebbe decisivo in caso di pareggio nel singolare. Certo è che la scelta del capitano azzurro dovrà essere oculata perché il doppio belga è solidissimo.

Se l’Italia dovesse battere il Belgio 3-0 si qualificherebbe aritmeticamente alla Final 8 di Malaga prima ancora di scendere in campo contro l’Olanda, che nella giornata del 12 settembre ha riscattato il capitombolo dell’esordio battendo 2-1 il Brasile.