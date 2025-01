Caso Visibilia, in arrivo la decisione del gup su Santanchè. L’accusa è falso in bilancio

ROMA – Sono ore di attesa per la prima decisione del gup sul rinvio a giudizio o meno della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, nel caso Visibilia. Il Giudice dell’udienza preliminare, Anna Magelli, entrerà in camera di consiglio venerdì dopo le ore 12 per decidere nel procedimento per falso in bilancio.

Daniela Santanchè, insieme ad altri imputati, è chiamata a rispondere per false comunicazioni sociali per i bilanci di Visibilia Editore e di Visibilia srl in liquidazione, finite in amministrazione giudiziaria dopo una causa civile intentata da piccoli soci. Per l’accusa, le indagini portate avanti dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano hanno evidenziato presunti bilanci truccati per sette anni, tra il 2016 e il 2022. Il fine: omettere perdite milionarie e permettere al gruppo Visibilia di restare in piedi e continuare a trarre profitto da aziende ancora attive.

Una delle contestazioni principali è quella relativa all’iscrizione “nell’attivo dello stato patrimoniale”, e cioè nei bilanci di Visibilia Editore spa dal 2016 al 2020, dell’avviamento – il valore intrinseco della società – per cifre che vanno dagli oltre 3,8 milioni di euro a circa 3,2 milioni, “senza procedere” alla “integrale svalutazione” già nel dicembre 2016.

La difesa della ministra Santanchè ribadisce che non ci sia mai stata “alcuna operazione di ritocco sui bilanci” e in merito alla comunicazione verso i soci investitori “nessuna intenzione di nascondere” con un’informazione trasparente anche sulle perdite.

Occhi puntati anche sul prossimo 29 gennaio, quando la Corte di Cassazione dovrà decidere sulla competenza di Milano o Roma su un’ulteriore inchiesta nella quale Santanchè dovrà rispondere per truffa aggravata ai danni dell’Inps in merito alla cassa integrazione in Visibilia durante il periodo della pandemia di Covid-19.