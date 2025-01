ROMA – Cecilia Sala è libera. Pochi minuti fa il comunicato che annuncia il ritorno della reporter in Italia dopo giorni di reclusione nel carcere di Evin nella capitale iraniana.

“Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi”. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi che aggiunge anche che Meloni “ha informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata avvenuta pochi minuti fa”.

L’aereo presidenziale che riporterà Cecilia Sala in Italia arriverà a Roma all’aeroporto di Ciampino intorno alle 15,30.

11,34 Calenda su X: “La notizia del rilascio di Cecilia Sala è un enorme sollievo per tutti. Ed è doveroso riconoscere al governo il merito per l’ottimo lavoro svolto in questo difficile caso”.

11,39 Renzi su X: “ll rientro a casa di Cecilia Sala è la notizia più bella. Grazie al governo, ai servizi, alla famiglia. Siamo commossi e felici: oggi festeggia tutto il Paese senza distinzioni e polemiche. Evviva”

11,40 “Cecilia Sala liberata, è in viaggio per l’Italia, bentornata!”. Lo scrive sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, pubblicando una foto della giornalista che è stata detenuta in Iran dal 19 dicembre.

11,40 “Diplomazia e lavoro di squadra: Cecilia Sala sta tornando a casa!”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani.

11,42 “Sono orgoglioso di lei”. Lo ha detto all’ANSA Renato Sala, subito dopo aver appreso che la figlia Cecilia sta tornando in Italia. “Ho pianto soltanto tre volte nella mia vita. Credo che il governo del nostro Paese abbia fatto un lavoro eccezionale”.

11,44 Tutti in piedi a battere a lungo le mani. Così i senatori hanno accolto in Aula la notizia della liberazione avvenuta in Iran della giornalista Cecilia Sala

11,45 “L’ho sentita, mi ha detto; ci vediamo tra poco. Era emozionata e contentissima. Le ho risposto anche io: ci vediamo a Roma”. Lo ha detto all’ANSA Daniele Raineri, compagno di Cecilia Sala.

11,45 “Accogliamo con gioia e sollievo la notizia del ritorno a casa di Cecilia Sala. Esprimo un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla sua liberazione. A Cecilia Sala va il nostro abbraccio, con l’augurio che possa presto ritrovare serenità accanto ai suoi cari”. Così il Presidente della Camera Lorenzo Fontana.

11,47 “La notizia che stavamo aspettando.. Un ringraziamento al governo, al corpo diplomatico, ai servizi e a chi ha lavorato incessantemente in questi 20 giorni di apprensione e angoscia per questo risultato. Ti aspettiamo, Cecilia!” Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

11,49 L’Iran, attraverso il dipartimento media della Cultura e il ministero della Guida islamica.

11,49 “Cecilia Sala sta tornando. Immenso lavoro di Giorgia Meloni in primis e di tutta la squadra dell’Italia. Bentornata a casa”. Così su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

11,55 “Una bella notizia dopo giorni di tensioni. Cecilia Sala torna finalmente a casa e potrà riabbracciare i suoi familiari. Un plauso a tutta la nostra filiera: dal governo, alla diplomazia, ai servizi che hanno reso possibile questo risultato”. Così sui social il leader del M5s Giuseppe Conte.

12,13 Secondo Iran International, un’agenzia iraniana con sede a Londra “Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha accettato di sospendere temporaneamente l’estradizione di Mohammad Abedini Najafabadi detenuto a Milano” e legato al rilascio di Cecilia Sala.

12,16 “Fin dal primo momento avevamo auspicato che la diplomazia e il governo del nostro Paese lavorassero per ottenere questo risultato. Grazie a tutti e a tutte coloro che hanno permesso la liberazione di Cecilia Sala dalle carceri del regime iraniano”. Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni

12,17 “Nessuna novità al momento sul caso Abedini, solo grande soddisfazione per la liberazione di Cecilia Sala”. Lo ha spiegato la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni.

12,20 “Ho appena appreso con grande soddisfazione della liberazione di Cecilia Sala. È una notizia molto, molto buona e volevamo anche condividere la nostra soddisfazione”. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea Paula Pinho nel briefing con la stampa.

12,29 ”È in volo l’aereo che riporta a casa Cecilia Sala da Teheran. Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia. Ho informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata. Voglio esprimere gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi”. Lo scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni su X