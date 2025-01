NYON – Conclusi i sorteggi dei playoff di Champions League. Ecco quali sono le sorti di Atalanta, Juve e Milan, le italiane ancora in gara oltre all’Inter, qualificata direttamente agli ottavi di finale.

I bergamaschi sotto la guida di Gianpiero Gasperini incontreranno i belgi del Club Brugge. La Juventus invece, che al momento si trova in piena crisi sia di risultati che di infortuni , sfiderà gli olandesi del Psv. Il Milan per accedere agli ottavi dovrà battere il Feyenoord, che in rosa ha il principale obiettivo di mercato proprio dei rossoneri: il centravanti messicano Santiago Gimenez.

Tutti gli incroci dei playoff