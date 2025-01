BRUXELLES – Il 13 gennaio Lufthansa acquisirà definitivamente Ita Airways. L’indiscrezione, diffusa dall’agenzia tedesca Dpa, proviene da una riunione tenuta dal Ceo dell’azienda tedesca, Carsten Spohr, con i suoi dipendenti. In via ufficiale, sia Lufthansa che il Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano hanno confermato soltanto che l’operazione si concluderà entro gennaio 2025. La decisione è arrivata probabilmente già a dicembre, subito dopo il via libera dalla Commissione europea e la delibera dell’assemblea straordinaria di Ita sull’aumento di capitale.

Per quanto riguarda i dettagli dell’acquisizione si sa che Lufthansa entrerà nel capitale della compagnia italiana con un iniziale 41%, sottoscrivendo la ricapitalizzazione da 325 milioni di euro. Successivamente, entro il 2033, avverrà la rilevazione completa, che si svolgerà in due fasi per mezzo di un investimento di 830 milioni. Gli azionisti di Ita procederanno alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, che vedrà l’aggiunta di due consiglieri, per un totale di cinque rappresentanti, tre del Mef e due di Lufthansa. Il presidente sarà scelto tra i consiglieri italiani mentre l’amministratore delegato tra quelli tedeschi. Secondo numerose indiscrezioni, la carica di Ceo verrà assegnata a Joerg Eberhart, oggi chief strategy officer di Lufthansa e in passato presidente e amministratore delegato di Air Dolomiti.

L’operazione dovrà svolgersi nel rispetto delle condizioni imposte da Bruxelles per garantire la concorrenza. A questo proposito gli aeroporti di Milano Linate e Roma Fiumicino hanno già ceduto degli slot a Easyjet, mentre Lufthansa ha concluso degli accordi con i principali concorrenti, ovvero Air France-Klm e Iag (British Airways, Iberia). Per quanto riguarda i dipendenti, è stata prorogata fino al 31 ottobre la cassa integrazione straordinaria per i 2.118 lavoratori di Alitalia. Il sindacato di categoria Uiltrasporti ha fatto sapere che la proroga è stata possibile grazie alle risorse del fondo di solidarietà, e che “permetterà di scongiurare il licenziamento”. Lufthansa ha intanto diffuso la notizia che punterà ad assumere circa 10mila persone nel 2025, tra assistenti di volo, piloti, personale di terra, esperti tecnici ma anche dipendenti per le aree amministrative. Circa metà delle assunzioni riguarderanno, però, la sola Germania.