ROMA – Il prefetto Vittorio Rizzi sarà il nuovo direttore generale del Dis, il Dipartimento informazioni per la sicurezza della Repubblica. La nomina è stata ufficializzata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di inizio anno, di giovedì 9 gennaio, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dall’Associazione stampa parlamentare. Una designazione diretta dalla premier, che ricopre il ruolo di presidente del Dis, dopo aver consultato il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr).

“Rizzi è un funzionario dello Stato di primo ordine”, ha detto Meloni ai giornalisti. “La nomina verrà formalizzata nel Consiglio dei ministri odierno”. Il prefetto, che inizierà il lavoro al Dipartimento il prossimo 15 gennaio, è l’attuale vicedirettore dell’Aisi, ruolo che ricopre dal settembre 2024. In passato ha guidato a Bologna il gruppo investigativo per individuare i brigatisti responsabili dell’uccisione di Marco Biagi.

La nomina di Vittorio Rizzi arriva dopo le dimissioni della direttrice uscente Elisabetta Belloni, che ha lasciato la guida del Dis lo scorso 6 gennaio, quattro mesi prima della fine del mandato. Giorgia Meloni ha voluto proteggere la diplomatica durante la conferenza stampa di inizio anno: “Belloni ha anticipato le dimissioni per evitare di finire nel tritacarne che di solito accompagna nomine così importanti”. “Ho una stima e un rispetto enorme per lei”, ha concluso la premier, “e la ringrazio per ciò che ha fatto”.

“Il Veneto ha avuto modo di conoscere l’operato di Rizzi, avendo ricoperto l’incarico di capo della Squadra mobile di Venezia in un momento particolarmente complesso”, ha commentato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Al prefetto “i nostri migliori auguri di buon lavoro”.