Un confronto tra governo e sindacati per trovare un punto d’incontro e impedire lo sciopero delle fabbriche contro l’ultimo Dpcm con le nuove restrizioni per la lotta al Coronavirus. È questo il tema del vertice in via telematica di questa mattina tra i ministri dello Sviluppo economico e dell’Economia, Stefano Patuanelli e Roberto Gualtieri, e i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, che hanno chiesto a gran voce un incontro per trovare un’intesa a tutela di aziende e lavoratori.

Per i sindacati sono ancora troppe le aziende aperte che non rientrano nella stretta stabilita dal decreto “Chiudi Italia” firmato domenica dal premier Giuseppe Conte. E per questo varie fabbriche di Lombardia e Lazio hanno annunciato per mercoledì 25 marzo uno sciopero di otto ore contro l’ultimo Dpcm.

A Radio Capital la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan sottolinea come “chiudere oggi quello che non è indispensabile equivale a bloccare il contagio, che è il primo obiettivo che ognuno di noi si deve porre”, e che verranno decise azioni se non ci saranno risposte concrete dal governo.

Il ministro Patuanelli, intervenuto a Rtl 102.5, parla di un rapporto costante con i corpi intermedi e afferma che “l’interesse di tutti è salvare le persone e mettere in sicurezza i lavoratori”. Aggiunge inoltre che “i produttori stanno facendo la loro parte e da parte dei dipendenti c’è grandissima sensibilità”, con nessuna voce fuori dal coro a parte “alcune sfumature fra le diverse posizioni”.

Il leader di Confindustria Vincenzo Boccia, in un intervento a RaiNews, si augura che vengano trovate soluzioni senza polemiche, augurandosi che lo sciopero non si verifichi e che” prevalga il buon senso”. E aggiunge che bisogna ragionare “avendo consapevolezza dei numeri”, ribadendo come la sospensione del 70% delle attività produttive brucia “cento miliardi e sei punti di Pil al mese”.