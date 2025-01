Il parlamento è convocato in seduta comune alle 13 e in queste ore si capirà se le ultime interlocuzioni avranno portato risultati. L’obiettivo della maggioranza è chiudere la lunga querelle, su cui è intervenuto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’urgenza è dettata anche dalla necessità di ricostruire il plenum della Consulta entro lunedì, giorno in cui sarà riunita in camera di consiglio sull’ammissibilità dei referendum sull’Autonomia. Ma secondo quanto appreso da ambienti parlamentari, l’indicazione arrivata ai senatori della maggioranza per i 4 giudici da mandare alla Consulta, sarebbe quella di “votare scheda bianca”. L’ennesima fumata nera per la convocazione del Parlamento in seduta comune.

Maggioranza e opposizioni hanno quindi intensificato i contatti per definire i quattro candidati su cui far convergere almeno i 363 voti richiesti, sembra inevitabile un accordo bipartisan. Tuttavia a poche ore dalla seduta, il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barrelli, ha dichiarato al programma Start di Sky Tg24 di non essere sicuro che oggi si trovi una quadra sulle nomine, e che “potrebbe darsi che il Parlamento sia chiamato a riunirsi, in un modo non completamente usuale ma legittimo, anche entro fine settimana.” Il deputato ha poi spiegato la difficoltà nel votare quattro giudici costituzionali “che devono corrispondere anche all’indicazione da parte dell’opposizione di un componente e un quarto componente di comune accordo”.