ROMA – L’avventura di Yannik Sinner agli Australian Open inizia nel migliore dei modi possibili. Con una vittoria. Il numero uno al mondo e campione in carica del torneo ha battuto il cileno Nicolas Jarry in tre set con il punteggio 7-6, 7-6, 6-1.

Nella conferenza stampa dopo il match, Sinner ha parlato anche del caso Clostebol, che lo vedrà impegnato nell’udienza al Tas fissata i prossimi 16 e 17 aprile. “Ognuno di noi nella vita passa dei momenti belli e dei momenti difficili: per me questo non è stato un periodo facile ma sono ottimista”, ha affermato il campione italiano, rispondendo ad una domanda. “Mi hanno sempre detto che non era colpa mia, che non c’era volontarietà e in più quello che avevo in corpo era un valore talmente basso che non credo potrà accadere nulla. Vedremo, io so quello che è successo, io so la verità e per me cambia poco”.