Attesa per i risultati dei test medici Speranza: "Virus gestito come il colera"

Quattro casi sospetti di coronavirus in Italia nelle ultime ore. Uno in Puglia, uno a Roma, uno ad Alessandria e uno su una nave ferma a Civitavecchia. Al momento, in attesa dei risultati degli appositi test, non arriva nessuna conferma dai medici dell’avvenuto contagio, ma tra i cittadini cresce la preoccupazione.

Il ministro della salute, Roberto Speranza, in audizione alla Camera, ha spiegato che “il nuovo virus, pur essendo classificato come di tipo B, viene gestito come se fosse di classe A, la stessa del colera e della peste. L’Italia è in costante contatto con l’Organizzazione mondiale della sanità e monitora attentamente la situazione”. Per fornire informazioni 24 ore su 24 sul coronavirus e per raccogliere eventuali segnalazioni “è pienamente operativo” il numero di telefono 1500.

CIVITAVECCHIA E ROMA

Una donna originaria di Hong Kong ha accusato febbre e problemi respiratori, sintomi possibili del virus, su una nave della Costa Crociere ferma al porto di Civitavecchia. Al momento è in isolamento con il marito, anche lui cinese, dentro l’imbarcazione ed è stata raggiunta dai medici dell’ospedale Spallanzani di Roma per realizzare i test. Secondo quanto apprende l’agenzia Ansa gli altri passeggeri, circa 6mila, non possono ancora scendere dalla nave. La coppia, imbarcatasi a Savona alcuni giorni fa, era arrivata in Italia a Malpensa lo scorso 25 gennaio. Per i croceristi della nave “è una vacanza che rischia di finire come un incubo, speriamo di scendere presto”.

Il comandante della direzione marittima del Lazio della guardia Costiera Vincenzo Leone, intanto, ha fatto il punto sulla situazione. “Siamo in attesa di conoscere l’esito delle verifiche – ha spiegato – ma la situazione è sotto controllo e al momento non risulta che vi siano motivi di preoccupazione a bordo”. Già nel pomeriggio si avranno i risultati delle analisi.

Nella Capitale, invece, nel pomeriggio di ieri, un turista cinese con febbre è stato soccorso da un’ambulanza in un albergo di via Cavour. Era arrivato un paio di giorni fa. Il personale dell’ambulanza ha trasportato l’uomo allo Spallanzani per essere sottoposto al test.

BARI

Dopo il caso, rivelatosi infondato, dello scorso giovedì, nuovo allarme anche in Puglia. Si tratta di una cittadina cinese, residente in Salento, che due giorni fa si è recata al pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce con febbre alta e difficoltà respiratorie. La donna ha avuto contatti a Roma con alcuni suoi connazionali della zona di Whuan, epicentro dell’epidemia. Da quanto apprende La Repubblica, però, sarebbe positiva ad un’altra infezione. Questo ridurrebbe la probabilità che sia stata infettata dal virus cinese.

ALESSANDRIA

Nella città piemontese una ragazza italiana di 24 anni, rientrata in Italia dopo sei mesi trascorsi a Shanghai, è stata ricoverata in isolamento nel reparto di malattie infettive. Presenta sintomi influenzali che hanno fatto pensare al coronavirus. Anche in questo caso si attendono gli esiti delle analisi mediche specifiche.

ITALIANI BLOCCATI A WUHAN

Infine per quanto riguarda i settanta italiani bloccati a Wuhan è attesa per oggi la partenza dall’Italia del volo curato dalla Farnesina per riportarli a casa. Mancano però ancora “alcuni passaggi” per il via libera definitivo del governo di Pechino, spiegano fonti del Ministero degli Esteri, assicurando che il governo lavora senza sosta per organizzare il loro ritorno.