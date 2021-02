Ieri 12.956 nuovi casi e 336 morti, crescono i contagi in diverse regioni. Il tasso di positività è in calo, ma preoccupano le varianti del virus poiché, stando all’ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, in 17 Province l’incremento percentuale dei nuovi casi supera il 5%.

Astrazeneca, al via le somministrazione solo per alcune regioni

Ieri sono state consegnate le prime 249 mila dosi del vaccino di Astrazeneca in 9 regioni. Poche cominceranno subito la somministrazione, molte devono ancora definire il programma. Sarà necessario, per il nuovo governo, rivedere la logistica e la gestione della campagna vaccinale a livello nazionale soprattutto in vista del possibile aumento delle dosi nelle prossime settimane. C’è poi chi come Nello Musumeci, presidente della regione Sicilia, spera nella possibilità di acquistare in autonomia i vaccini.

Polemica mascherine

Non si placano le discussioni sulle “mascherine inadatte. Forti polemiche in merito alla loro scomodità da parte dei genitori e delle scuole.

Ricciardi “Non possiamo abbassare la guardia con le varianti”

Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute, invita a non abbassare la guardia: “La situazione è preoccupante per queste varianti. Non sappiamo esattamente dove e come si stanno diffondendo. La mia preoccupazione – spiega – è che quello che è successo in Gran Bretagna possa succederci a marzo”.

Invito alla prudenza anche dal viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri: “Potremo avere un liberi tutti quando le varianti circoleranno meno e gran parte della popolazione sarà vaccinata. Man mano che si va avanti con la vaccinazione devono esserci riaperture, sempre pronti a fare passi indietro laddove ci fossero problemi a livello locale come sta accadendo in Umbria. Serve ancora cautela sugli spostamenti tra Regioni”.