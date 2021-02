Come rende noto la Casa Bianca, c’è stata la prima importante telefonata tra il neopresidente americano Joe Biden e il leader cinese Xi Jinping. Biden ha mostrato al suo omonimo la preoccupazione da parte degli Stati Uniti per le restrizioni alle libertà politiche a Hong Kong, le tensioni contro Taiwan e la persecuzione degli uiguri nello Xinjiang.

Il presidente cinese ha risposto stizzito che un eventuale scontro tra Usa e Cina si risolverebbe in “un disastro per entrambi i Paesi” e che, le tre “grane” citate prima sono “affari interni che riguardano la sovranità e l’integrità territoriale della Cina”. Per questo “gli Stati Uniti dovrebbero rispettare gli interessi fondamentali cinesi e affrontare tali questioni con prudenza”. Xi ha affermato inoltre che i due Paesi “dovrebbero rispettarsi a vicenda” e ha sollecitato il ripristino di un dialogo “costruttivo” per gestire i dossier aperti e prevenire “incomprensioni ed errori” di valutazione.

Biden ha voluto poi sottolineare l’importanza degli interessi degli alleati dell’America nei rapporti con la Cina, ma la strada per ricucire i rapporti tra le due superpotenze dopo il periodo trumpiano è ancora lunga. I due presidenti si sono confrontati anche sull’argomento Covid e parlato di sicurezza sanitaria globale, cambiamento climatico e prevenzione della proliferazione degli armamenti.

Intanto il successore di Trump, prima della telefonata, ha annunciato sanzioni da parte degli Usa contro la giunta militare che ha preso il potere in Birmania, chiedendo ufficialmente il rilascio dei leader politici arrestati, prima tra tutti Aung San Suu Kyi. Verranno congelati i beni di militari ed ex militari coinvolti nel colpo di Stato.