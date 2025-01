CREMONA – Una ragazza di quindici anni è stata travolta da un autobus ed è morta sul colpo. Lo confermano i soccorritori del 118, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco e agli agenti di polizia. L’incidente è avvenuto nei pressi di un semaforo intorno alle 7:40 del mattino, mentre la ragazza si recava a scuola.

Trovato in stato di shock, l’autista del mezzo è stato portato in ospedale. L’autobus è attualmente sotto sequestro e la polizia locale ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. A causare l’incidente sarebbe stata una distrazione: dai primi accertamenti sembrerebbe che la ragazza abbia attraversato sulle strisce con il semaforo rosso. Per l’autista sarebbe stato impossibile evitare l’urto.

Sono stati ascoltati sia i testimoni che si trovavano sull’autobus sia quelli che stavano passando per strada. Alcuni ragazzi raccontano di aver sentito “un rumore forte, sordo, un botto”.

Sui social intanto compagni di scuola e insegnanti della ragazza hanno scritto centinaia di messaggi di commiato, in cui la ricordano come “solare, sempre allegra e disponibile”.