LOS ANGELES – Un super concerto, allestito in pochissimi giorni, per favorire la ricostruzione delle zone della California devastate dagli incendi. FireAid, l’evento per raccogliere fondi per Los Angeles, ha visto tantissimi artisti esibirsi.

Gli artisti: da Billie Eilish a Lady Gaga

Tra i cantanti presenti sul palco di Los Angeles Billie Eilish, Jelly Roll, Katy Perry, Lady Gaga, Lil Baby, Olivia Rodrigo, Rod Stewart, Stevie Wonder and Earth, Wind & Fire. E ancora: Alanis Morissette, Joni Mitchell, No Doubt, Pink, the Red Hot Chili Peppers, Stevie Nicks and John Mayer. La cantante canadese Alanis Morisette, con addosso una t-shirt con la scritta “I Love LA”, ha spiegato emozionata ai giornalisti quanto sia stato importante essere così uniti, tutti gli artisti.



Anche i Green Day, presenti al concerto, hanno raccontato di essere californiani e di aver sempre sentito Los Angeles come una seconda casa. Sono stati proprio loro, insieme alla cantante Billie Eilish, ad aprire il concerto con un duetto sulle note di un pezzo della band “Last Night on Earth”.

Rod Stewart, invece, ricorda i giorni degli incendi: “Ero ad appena 15 miglia dalla devastazione. Ho amici che in pochi minuti hanno dovuto abbandonare le loro case”. Taylor Goldsmith, dei Dawes, che ha perso parte della sua tenuta di Altadena che ospitava lo studio di registrazione e preziosi strumenti, ha intonato “For what it’s worth” assieme Tom Petty, Stephen Stills e Mike Campbell.

La riunione a sorpresa dei Nirvana

A sorpresa la reunion dei Nirvana, Dave Grohl, Krist Novoselic e Pat Smear sono saliti sul palco per suonare quattro dei pezzi più famosi della band. Non è la prima volta che Grohl e Novoselic, affiancati dal musicista aggiunto all’epoca di In Utero Pat Smear suonano assieme dopo la morte di Kurt Cobain. Durante le esibizioni, un grande schermo proiettava le immagini di pompieri e della devastazione provocata dagli incendi.