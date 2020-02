Da oggi in onda su Sky

L’attesa è finita. Da questa sera su Sky Atlantic andrà in onda la prima puntata della serie kolossal ZeroZeroZero creata da Stefano Sollima, Leonardo Fasoli e Mauricio Katz, diretta dallo stesso Sollima con Janus Metz e Pablo Trapero e tratta dal libro di Roberto Saviano. Un cast internazionale, da Andrea Riseborough e Dane Dehaan fino a Gabriel Byrne e Harold Torres ma anche Giuseppe De Domenico e Adriano Chiaramida per una serie nata da un progetto Sky Original girata in tre continenti, America, Europa e Africa, e cinque Paesi: Italia, Messico, Marocco, Louisiana e Senegal. Una serie crime sulle rotte globali del traffico di cocaina.

Una produzione targata Cattleya e Bartlebyfilm dai numeri impressionanti. Oltre mille persone di troupe, più di diecimila comparse e 148 giorni di riprese per otto episodi. Presentata in anteprima all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, questa sera debutterà a livello internazionale. Si tratta di una serie action drammatica che racconta il percorso della droga. Al centro della storia si trovano sistemi criminali e familiari diversi tra loro ma uguali nella violenza e nella sete di potere: i cartelli messicani, la ‘Ndrangheta e gli uomini d’affari americani corrotti che si contendono tutti la supremazia delle rotte della cocaina.

ZeroZeroZero è incentrata sul viaggio di un carico di cocaina dal momento in cui un clan della ‘Ndrangheta decide di comprarlo fino a quando viene consegnato e pagato. La serie mostra i meccanismi con cui l’economia illegale diventa parte di quella legale.