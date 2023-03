Lucio Battisti e Lucio Dalla due protagonisti nella musica italiana

ROMA – Solo 24 ore di distanza separano la nascita di Lucio Dalla e Lucio Battisti, due dei più grandi cantautori italiani nati rispettivamente il quattro e il cinque marzo 1943, esattamente ottant’anni fa. Le loro canzoni hanno ispirato ed emozionato intere generazioni.

Accomunati dal talento, i due avevano tuttavia visioni opposte. Nel corso di una cena in un ristorante, Dalla parlò di un tour insieme, che avrebbe dovuto chiamarsi “I due Lucio” e di un eventuale album. “Lui ascoltava senza darmi importanza. Poi finì di mangiare, si pulì la bocca e disse che non si poteva fare, che si sentiva molto cambiato e che si stava muovendo in tutt’altra ricerca musicale” raccontava l’artista bolognese.

Lucio Dalla

Nel corso della sua carriera l’artista bolognese ha pubblicato ben 22 album in studio, ha scoperto grandi talenti lavorando come produttore, ed ha lavorato nel cinema sia come attore sia come compositore di colonne sonore. Alcune delle sue canzoni sono state tradotte e portate al successo in numerose lingue, come “Caruso”, che ha venduto oltre 38 milioni di copie nel mondo, diventando una delle canzoni italiane più famose anche all’estero.

Nato a Bologna, città che ha amato e che ispirato alcuni tra i sui pezzi più famosi come “Piazza Grande”. Dopo la scomparsa avvenuta il primo marzo 2012 a seguito di un infarto, il capoluogo emiliano ha omaggiato il cantautore con una statua e illuminando le strade con le parole delle sue canzoni.

Lucio Battisti

Nato a Poggio Bustone, in provincia di Rieti, Battisti ha composto il suo primo album nel 1969 e l’ultimo nel 1994. L’artista scelse di vivere lontano dai riflettori fino alla sua morte, a 55 anni. Chitarrista autodidatta e cantante dal timbro inconfondibile, dopo due tour decise di abbandonare la musica dal vivo, ma questo non gli ha impedito di essere ricordato come uno dei più importanti cantautori italiani. La collaborazione con Mogol fu il fulcro del suo successo.

“Il mio canto libero” è sicuramente il capolavoro più famoso, la canzone raggiunse infatti il primo posto della classifica italiana e vi rimase per undici settimane risultando l’album più venduto in Italia del 1973.