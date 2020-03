Secondo i dati diffusi dall’Istat, nel mese di gennaio di questo anno si stima che le vendite al dettaglio abbiano subito un lieve aumento in volume pari al +0.1% rispetto a dicembre 2019. La variazione congiunturale è nulla in valore mentre, su base tendenziale, è stata registrata una crescita dell’1.4% in valore e dell’1.3% in volume. Rispetto al mese precedente sono in aumento dello 0.8%. Al contrario, le vendite dei beni non alimentari sono in diminuzione dello 0.4% in valore e dello 0.3% in volume.

A gennaio su base tendenziale c’è stato un aumento delle vendite dei beni alimentari e anche delle vendite dei beni non alimentari, rispettivamente +1.9% in valore e +1.1% in volume per i primi e +1% in valore e +1.6% in volume per i secondi. In merito ai beni non alimentari, ci sono state variazioni tendenziali positive in quasi tutti i gruppi di prodotti. Le eccezioni riguardano i prodotti farmaceutici, in calo dell’1.8% e la cartoleria, i libri, i giornali e le riviste in diminuzione dello 0.4%. In maggiore aumento i prodotti di profumeria e cura della persona: +3.3% e le dotazioni per l’informatica, la telefonia e le telecomunicazioni: +2.1%. Rispetto a gennaio 2019, il valore delle vendite al dettaglio aumenta del 2.3% per la grande distribuzione e diminuisce dello 0.2% per le imprese che operano su piccole superfici. In forte aumento su base tendenziale il commercio elettronico a +15.8%.

Dando poi uno sguardo ai dati trimestrali che fanno riferimento al periodo di tempo compreso tra novembre 2019 e gennaio 2020, le vendite al dettaglio hanno fatto registrare una crescita dello 0.1% in valore e dello 0.3% in volume rispetto al trimestre precedente. Variazione positiva sia per le vendite dei beni alimentari (+0.4% in valore e +0.2% in volume) sia per quelle dei beni non alimentari (+0.1% in valore e +0.2% in volume).

Per la prima volta l’Istat diffonde l’aggregato relativo alle vendite al di fuori dei negozi, che include la vendita porta a porta, i distributori automatici e la vendita per corrispondenza e attraverso TV. Questa forma distributiva, nel mese di gennaio 2020, mostra una crescita tendenziale dello 0.6%.