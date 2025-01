MELBOURNE – “Mi hanno avvelenato con piombo e mercurio”. A distanza di tre anni, il tennista Novak Djokovic torna sul caso dell’espulsione dall’Australia per il suo status vaccinale, rivelando altri dettagli su quanto accaduto.

Il campione serbo, a Melbourne nel 2022, fu bollato come “pericoloso per la sicurezza del paese” a causa della sua ritrosia a vaccinarsi contro il Covid. Nole saltò così gli Australian Open, il primo dei quattro tornei annuali del Grande Slam.

La rivelazione: “In hotel mi hanno dato cibo avvelenato”

Nel corso di un’intervista a GQ il tennista ha ribadito di non aver mai pensato, all’epoca dei fatti, di entrare in Australia eludendo le regole sul vaccino per il Covid-19.

Djokovic ha poi raccontato il momento in cui ha avvertito il malore. Una volta tornato in patria “ho avuto dei problemi di salute e mi sono reso conto che in quell’hotel di Melbourne mi hanno dato del cibo tossico”. Il retroscena è ancora più preoccupante, come racconta l’ex numero uno: “L’ho scoperto quando sono tornato in Serbia. Non l’ho mai rivelato a nessuno pubblicamente: dalle analisi è venuto fuori che avevo in corpo un livello di metallo pesante davvero alto”. Nel corpo di Djokovic, secondo quanto dichiarato, erano presenti elevate quantità di piombo e mercurio.

Nei giorni seguenti, il tennista serbo ha deciso di sottoporsi ad una serie di esami tossicologici in quanto “decisamente malato” come lui stesso ha raccontato durante l’intervista.

Il silenzio del Dipartimento degli Affari Interni australiano

GQ ha dichiarato di essersi messo in contatto con il Dipartimento degli Affari interni australiano per avere una risposta rispetto alle dichiarazioni del campione. Ma per il momento nessuno ha voluto esprimersi rispetto al caso. “Per motivi di privacy non possiamo commentare”, hanno fatto sapere.