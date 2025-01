ROMA – Il governo tiene in vita l’ex Ilva di Taranto. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato nella serata di ieri un decreto legge con “misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex Ilva”. Il comunicato rilasciato da Palazzo Chigi al termine della riunione fornisce delle cifre precise. “La facoltà di utilizzo ai fini di continuità del patrimonio già destinato a finalità di ripristino ambientale” viene ampliata dalle norme introdotte, passando da 150 a 400 milioni.

A margine dell’approvazione non sono mancate le polemiche da parte dell’opposizione di governo. Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs, ha parlato di un “blitz vergognoso del governo” per “l’ennesimo schiaffo a una città che ha già pagato un prezzo ambientale e sanitario drammatico”. Critica sull’Ilva anche la posizione del M5s. Il vicepresidente dei pentastellati Mario Turco ha affermato in una nota che “il governo pensa che Ilva sia un bancomat a carico dei cittadini italiani”. Positivo invece il fronte sindacale, con la Fiom che ha accolto la notizia con fiducia, ritenendo necessario “che il Governo proceda in questa direzione”.