ROMA – Clima di gelo a Palazzo Chigi con Daniela Santanchè che resta al centro della bufera politica. Durante il Consiglio dei ministri di ieri, durato appena quindici minuti, la tensione tra la ministra del Turismo e la premier Giorgia Meloni sarebbe stata evidente: nessun dialogo, nessuno scambio di sguardi, in un silenzio che ha reso ancora più marcata la distanza tra le due. Sullo sfondo, il rinvio a giudizio per falso in bilancio e le rivelazioni su Visibilia, l’azienda venduta a un imprenditore indagato per reati finanziari, che rischiano di far esplodere nuove tensioni nella maggioranza. Crescono così le voci di un possibile passo indietro della ministra.

Secondo fonti vicine a Fratelli d’Italia, il partito starebbe cercando una via d’uscita per Santanché, offrendo l’onore delle armi in cambio di un passo indietro rapido e indolore. “Ci fidiamo di quello che sceglierà”, ha dichiarato Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di FdI, elogiando il “lavoro impeccabile” svolto dalla ministra e il suo “senso delle istituzioni”. Santanché, al momento, sembra non voler cedere: “Ho letto troppe stupidaggini, non ho tempo da perdere”, ha dichiarato al Messaggero, ribadendo la sua intenzione di restare al suo posto.

Intanto, si intensifica il pressing interno. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, amico di lunga data della ministra, l’avrebbe contattata telefonicamente per suggerirle una riflessione. La ministra Santanchè, però, appare irremovibile: “Lascerò solo se Giorgia me lo chiederà”, avrebbe confidato ai suoi collaboratori.

Sul fronte opposto, le opposizioni rincarano la dose. Le rivelazioni di Report sulla vendita di Visibilia a una società legata all’imprenditore Altair D’Arcangelo, indagato per associazione a delinquere, frode ed evasione fiscale, hanno alimentato la polemica. “Come può una ministra promuovere il turismo italiano con queste ombre sul suo operato?” ha attaccato Giuseppe Conte, leader del M5S, chiedendo la calendarizzazione immediata della mozione di sfiducia.