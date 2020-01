L’Antitrust punta Facebook. L’autorità garante della concorrenza ha avviato un procedimento di inottemperanza nei confronti del social network di Mark Zuckerberg per non aver attuato quanto già la stessa authority aveva prescritto nel novembre del 2018.

In una nota, i vertici dell’Antitrust, hanno spiegato di aver accertato la scorrettezza della pratica commerciale di Facebook di omessa adeguata informativa in sede di registrazione, ma anche della raccolta e dell’uso dei dati a fini commerciali, e delle finalità remunerative del servizio, enfatizzandone, invece, la gratuità. Inoltre, ha fatto presente che, con questo procedimento, il social network rischia una nuova multa da 5 milioni di euro, questo perché nonostante la rimozione del claim per cui Facebook “è gratis e lo sarà per sempre”, presente nell’homepage, il problema nella sostanza resta.