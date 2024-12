VENEZIA – Il giorno della verità è finalmente arrivato. La Corte d’Assise di Venezia si sta per pronunciare sul femminicidio di Giulia Cecchettin, uccisa l’11 novembre 2023 da Filippo Turetta. La scorsa settimana, il 25 novembre, la Procura aveva richiesto la condanna all’ergastolo per il 23enne reo confesso. La sentenza è attesa per il pomeriggio di martedì 3 dicembre, dopo che il collegio giudicante, presieduto da Stefano Manduzio, ha concluso la fase dibattimentale dichiarando l’ingresso in camera di consiglio.

L’udienza del 3 dicembre – la quinta di tutto il processo – prevedeva inizialmente le repliche del pubblico ministero, delle parti civili e della difesa, seguite da eventuali controrepliche. Ma queste non hanno avuto luogo. Oltre a Filippo Turetta, presente in aula anche Gino Cecchettin, padre della vittima, che prima dell’inizio dei lavori ha avuto un breve incontro con l’avvocato difensore di Turetta, Giovanni Caruso, a seguito delle polemiche suscitate dall’arringa di quest’ultimo durante la fase dibattimentale: “Mi ha fatto molto piacere potermi chiarire”, ha commentato Caruso, l’unico tra i due a rilasciare una dichiarazione.

Al centro del dibattito l’ergastolo chiesto dal pubblico ministero Andrea Petroni. Durante la requisitoria, Petroni ha ricordato che in Italia l’ergastolo non è una pena perpetua ”di fatto”, vista la possibilità di benefici come la semilibertà o la libertà condizionale. Tuttavia, l’accusa sottolinea la premeditazione e la crudeltà dell’omicidio, evidenziando una lista preparatoria scritta da Turetta il 7 novembre 2023, con dettagli su come uccidere Giulia: coltelli, sacchi neri, corda, scotch, e persino un calzino umido per soffocare le grida. Per l’accusa, questi elementi dimostrano che Turetta aveva tutte le capacità di tirarsi indietro ma scelse deliberatamente di portare a termine il crimine.

La difesa, invece, ha puntato sulle attenuanti generiche, tentando di smontare le aggravanti. Secondo Caruso, la premeditazione sarebbe prova di indecisione, mentre la crudeltà sarebbe riconducibile a un “corto circuito emotivo”. Per quanto riguarda lo stalking, la difesa ha sostenuto che Giulia non avesse paura di Filippo, accettando persino di uscire con lui la sera dell’omicidio. Il verdetto determinerà se Turetta sconterà l’ergastolo o se gli verranno riconosciute attenuanti. La sentenza è attesa non prima delle ore 15, chiudendo un processo che ha profondamente segnato l’opinione pubblica e la memoria della giovane Giulia Cecchettin.