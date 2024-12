ROMA – Un carro funebre e l’Inno alla Gioia. Il “delicato messaggio” che Grillo “annuncia” alle 11.03 parte dall’“ottimismo per le votazioni del 5 dicembre”. Il video, rilanciato sui social, vuole avere l’effetto di una bomba sganciata su presidenza e organigramma del partito. “Vi parlo come custode e garante dei valori del M5S. Valori scomparsi negli ultimi tre anni”. Il primo affondo che Grillo lancia a Conte è la sintesi dell’intera contesa politica che lacera da mesi il Movimento: “I valori sono stati traditi dal Mago di Oz – Giuseppe Conte, ndr – che non si fa mai trovare”. Il nuovo voto, richiesto dal comico e in programma dal 5 al 9 dicembre, potrebbe confermare la soppressione del ruolo del garante. Eppure Grillo ammette: “Avete già deciso e io ho già perso, lo so. Ma sono ottimista perché questo Movimento aveva un’identità straordinaria”.

“Disagio per il simbolo rappresentato da queste persone”

Il finestrino del carro funebre come il palco di un comizio social: “Non c’è più niente, però vedere questo simbolo che ha rappresentato sudore, cuore e coraggio per milioni di persone, vederlo rappresentato da queste persone mi dà un senso di disagio”, aggiunge Grillo nel video. “Fatevi un altro simbolo, andate avanti e fate le vostre cose. Il Movimento è stramorto, ma è compostabile. L’humus che c’è dentro non è morto”. E agli iscritti del Movimento dice: “Andate a votare o andate a funghi, cercate di prendere una decisione tanto io non mi offendo, ma il Movimento avrà un decorso meraviglioso”. In realtà, ciò che Grillo contesta maggiormente a Conte è l’aver trasformato il M5S “in un partitino progressista”. “Questi giochetti – prosegue il garante dei pentastellati – non li faceva neanche la Democrazia cristiana di vent’anni fa”.

“Ma non finisce qui”

Il colpo di scena arriva negli ultimi secondi del videomessaggio, proprio quando sembra che il carro funebre dia le note definitive del de profundis sul movimento fondato da lui e Gianroberto Casaleggio: “Noi siamo quelli che aspettavamo di essere. Ci siamo. Ho un’idea che vi svelerò dopo. Ma non finisce qui”.