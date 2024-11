MILANO – C’è l’accordo di separazione tra Chiara Ferragni e Fedez. Dopo lunghe trattative tra gli avvocati di entrambe le parti, si è arrivati all’intesa che porterà al divorzio nel giro di sei mesi. L’accordo prevede che Leone e Vittoria – i figli della coppia di influencer più seguita d’Italia – potranno stare con la madre e il padre “indicativamente per gli stessi periodi, durante i quali ciascun genitore provvederà al loro mantenimento”, si legge in una nota dei legali. Fedez pagherà le spese mediche, scolastiche e sportive dei bambini. Lei, invece, rinuncerà all’assegno di mantenimento.

Un atto che per l’avvocata dell’imprenditrice digitale, Daniela Missaglia, ha favorito “il rapido raggiungimento di un’intesa”. Si sapeva da tempo che il rapper di Rozzano e Chiara Ferragni avrebbero puntato a un addio pacifico. La crisi tra i due era scoppiata subito dopo il “Pandoro-gate”, il caso che ha visto Ferragni indagata per truffa aggravata. Un brutto colpo per la reputazione e l’immagine della regina del web. Da allora si sono susseguite diverse speculazioni sulla loro separazione, frutto per molti di una trovata di marketing per distogliere l’attenzione dai guai giudiziari di lei. E invece il divorzio è arrivato per davvero ponendo fine a una delle love stories più mediatiche e chiacchierate degli ultimi anni.

Come specificato in una nota dai legali della coppia, nell’accordo di separazione viene privilegiato l’interesse dei figli. E, in particolare, si fa riferimento all’esposizione sui social, frequente sin dai loro primi anni di vita (o dalla loro prima ecografia). Leone e Vittoria saranno trattati come dei (quasi) comuni mortali e anche per loro saranno valide le norme della giurisprudenza in merito. Ciò significa che per postare foto e video dei figli servirà la reciproca autorizzazione dei genitori. Il fronte patrimoniale e societario della coppia, invece, riguarda aspetti che risultavano già divisi e che dunque non rientrano nell’accordo di separazione.