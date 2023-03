Firenze, due attivisti di Ultima Generazione imbrattano Palazzo Vecchio

Il sindaco di Firenze Dario Nardella pulisce Palazzo Vecchio dopo il blitz di Ultima Generazione. / Foto Ansa

FIRENZE – Due attivisti di Ultima Generazione hanno imbrattato di vernice arancione la facciata di Palazzo Vecchio, nel centro del capoluogo toscano. Avrebbero utilizzato degli estintori per velocizzare l’azione. Secondo le ricostruzioni, il sindaco della città, Dario Nardella, si trovava sul posto per un sopralluogo nell’Arengario e non ha esitato a bloccare i due, grazie all’aiuto della polizia municipale.

Le operazioni di pulizia sono iniziate velocemente e lo stesso primo cittadino non si è sottratto nel dare un aiuto. Munito di tubo d’acqua e spazzola è salito su un ponteggio mobile e ha provveduto personalmente a rimuovere il colore dalla facciata. “Sono dei barbari. Non è così che si protesta, dovrebbero difenderla la civiltà” afferma il sindaco. In piazza erano presenti dei restauratori esperti e ciò ha consentito di intervenire correttamente e tempestivamente per evitare ulteriori danneggiamenti. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Secondo una nota di Ultima Generazione, l’atto segue la bocciatura in Commissione Bilancio del Senato di alcuni emendamenti a un disegno di legge riguardante il taglio di diversi sussidi dannosi all’ambiente.