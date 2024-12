ROMA – Il Consiglio dei ministri è pronto a riunirsi martedì 3 dicembre alle ore 12 per discutere l’esame definitivo del decreto legislativo sulla revisione del regime impositivo dei redditi, Irpef e Ires. Non si discuterà invece del “Bonus Natale”, presente in un altro decreto. Al vaglio anche un decreto del Presidente della Repubblica Mattarella con modifiche al regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. L’obiettivo è quello di semplificare e velocizzare le procedure di spesa contabili.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervistato da Bruno Vespa all’Assemblea generale di Alis, rassicura che “la nave del governo va senza problemi” e aggiunge: “Riteniamo che quei 430 milioni che dovevano essere dati alla Rai era meglio investirli per tagliare l’Irpef, aumentare le pensioni e intervenire sulla sanità”. Della stessa idea è Osnato, deputato FdI e presidente della Commissione Finanze di Montecitorio, che conferma “l’abbassamento dell’aliquota al 33%” come un atto prioritario.

Verso il via libera anche il ddl concorrenza

Atteso, sempre nella giornata di oggi, il via libera della Camera al Ddl Concorrenza. Il testo, che dovrà poi passare al Senato in vista dell’approvazione definitiva, interviene su una serie di materie in ambito di automotive e trasporti. Per quanto riguarda le concessioni autostradali arriva lo stop al rinnovo automatico, con una durata massima di 15 anni e saranno aggiudicate tramite bando. Inoltre, la nuova disciplina prevede l’introduzione di uno schema tariffario diviso in tre componenti: due saranno di competenza del concessionario ed una destinata al concedente. I proventi saranno utilizzati per realizzare investimenti, senza incremento di pedaggi.