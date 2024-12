ROMA – La procura di Roma ha chiuso il procedimento che vede indagato il presidente della Figc Gabriele Gravina per le accuse di autoriciclaggio e appropriazione indebita. Questo è quanto la procura ha comunicato al presidente stesso, adesso a rischio processo.

Chiuso il procedimento, rischio processo

Volendo fare un passo indietro, il procedimento fu avviato a marzo 2023 dopo che la Procura nazionale Antimafia segnalò presunti illeciti emersi dall’inchiesta di Perugia su attività di dossieraggio che vede tra i coinvolti Pasquale Striano. Striano è un investigatore della Guardia di Finanza, già al centro dell’inchiesta di Perugia sul dossieraggio.

Sotto la lente degli investigatori c’è l’incarico affidato alla società Isg nel 2018 per migliorare la qualità della piattaforma di distribuzione degli eventi sportivi della Lega Pro e progettare sistemi antipirateria. Secondo l’accusa, l’affidamento di quella consulenza è stata indirizzata dall’indagato in cambio di utilità. Il 19 novembre il tribunale del Riesame aveva rigettato l’appello della Procura sul sequestro preventivo di 140 mila euro nei confronti del numero uno della Figc. Incluse tra gli elementi del procedimento anche la compravendita di una collezione di libri antichi.

Adesso l’atto di conclusioni degli accertamenti è stato notificato a Gravina che, trascorsi venti giorni, potrebbe chiedere di essere ascoltato dai titolari del fascicolo.

Verso la rielezione in Figc

Nel frattempo lunedì sera si è tenuto il galà del calcio, classico appuntamento di fine anno per i più importanti personaggi della Serie A. Renzo Ulivieri – presidente dell’Associazione italiana allenatori calcio e direttore della scuola allenatori della Figc – ha prospettato come molto probabile la sua rielezione: “La nostra posizione è per il sì, penso anche l’Associazione calciatori. Credo che Gravina abbia fatto bene,” ha aggiunto “non solo nei rapporti con noi, ma anche con le altre componenti. E’ sufficiente guardare la proposta dei cambiamenti in consiglio federale, questo penso che la dica tutta sull’esperienza di Gravina”. Le elezioni si terranno il prossimo 3 febbraio.