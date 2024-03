La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden | Foto Ansa

WASHINGTON – Stati Uniti-Italia, alta tensione. Fox News, emittente televisivo made in Usa di proprietà del magnate Rupert Murdoch, non ci pensa due volte e attacca pesantemente la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il titolo dell’articolo è già di per sé tutto un programma: “Il voltafaccia di Meloni, da anti globalista a pro Europa – e ancora – la cocca di Biden fa infuriare la base, non la sosterremo più”. Una promessa da parte della tv, tempio dei conservatori statunitensi.

Le scelte su conflitti e migranti non convincono Fox News

Sotto accusa in particolare la linea atlantista della premier su Ucraina e Medio Oriente e il quasi dietrofront sulle deportazioni degli immigrati illegali, con tanto di appoggio al Migration Asylum Pact dell’Unione europea. Scelte moderate che, sempre secondo Fox News, rischiano di scoraggiare l’elettorato meloniano, favorendo l’avanzata di una visione più radicale, come quella della Lega di Matteo Salvini. Le contraddizioni tra l’antica passione politica per Trump e l’attuale sintonia con Biden sono esplose tutte in una volta.