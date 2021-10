Fridays for Future in piazza

Fridays For Future torna in piazza a Roma il 30 ottobre. Il corteo si terrà durante le trattative finali del G20, in programma nella capitale dal 30 al 31 ottobre. Il gruppo di giovani, che segue le orme di Greta Thunberg, si ritroverà alle 15 a Piramide per arrivare poi fino a Bocca della verità. Insieme a loro marceranno numerose realtà della Società della Cura, i sindacati di base e gli spazi sociali romani.

“Il G20 – spiegano gli attivisti – è l’occasione di concretizzare degli impegni per il clima realmente ambizioni e necessari, anche in previsione della decisiva Cop26 di Glasgow dove i paesi stentano a trovare un accordo persino sull’uscita dal carbone. Non abbiamo più tempo da perdere”.