Non scendono le bollette

per la prima volta da giugno

Il prezzo del gas è sceso questa mattina sotto 100 euro al megawattora. Il calo, registrato sul mercato di Amsterdam, è stato superiore al 7%, con un’oscillazione media del valore attorno a 98 euro, con un minimo odierno attestato a 96,50 euro.

Il metano – di riferimento per l’area europea – non scendeva sotto la soglia di 100 euro dallo scorso mese di giugno.

A seguito di questo calo repentino e dell’approvazione del tetto dinamico al prezzo del gas a 180 euro al megawattora, le bollette smetteranno di aumentare, ma i consumatori non noteranno sin da subito l’impatto del tetto in bolletta. Innanzitutto perché scatterà quando al Ttf di Amsterdam le quotazioni mensili del gas andranno oltre la soglia di 180 euro a megawattora per tre giorni. E poi ora, nel pieno dell’inverno, le temperature più rigide creeranno un aumento della domanda di gas.

Nella foto in alto: il manometro di un impianto di gas (Ansa)