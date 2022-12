Il presidente dell’Ucraina Zelensky incontrerà oggi 21 dicembre l’omologo statunitense Joe Biden a Washington. La visita è di particolare importanza, in quanto è la prima volta che il presidente ucraino lascia il Paese dall’inizio del conflitto, il 24 febbraio scorso. Zelensky sarà accolto alla Casa Bianca alle 14 – ora locale – e alle 16.30 ci sarà la conferenza stampa congiunta.

L’obiettivo è quello di chiedere un altro massiccio piano di aiuti militari per sostenere lo scontro con la Russia in vista dell’inverno, periodo che potrebbe risultare decisivo per le sorti del conflitto.

Biden dovrebbe annunciare un pacchetto di aiuti da quasi due miliardi di dollari che per la prima volta potrebbe includere batterie di missili Patriot e “bombe intelligenti”, ordigni di precisione per i caccia ucraini.

La visita, inoltre, smentisce quanti sostenevano che i rapporti tra Washington e Kiev si stessero “raffreddando “, come ha dichiarato il principale consigliere di Zelensky, Mikhailo Podolyak.

Intanto l’Europa conferma il suo sostegno all’Ucraina con le dichiarazioni della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, secondo cui “non si devono mostrare segni stanchezza nei confronti di Kiev e bisogna dimostrare la stessa resilienza chiesta agli ucraini”.

La reazione del Cremlino

Non ha tardato ad arrivare la risposta del Cremlino all’incontro odierno tra Biden e Zelensky, e rispetto alle nuove armi in arrivo Dmitri Peskov – il portavoce di Putin – ha detto che “aggraveranno” il conflitto. Nel frattempo prosegue il conflitto e scattano le sirene antiaeree in tutta l’Ucraina.

Cina e Russia rafforzano le relazioni bilaterali

Intanto a Pechino il leader cinese Xi Jinping ha incontrato Dmitri Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo e leader di Russia Unita, il partito di Putin. L’agenzia Tass riporta come i due leader abbiano riscontrato un’ampia coincidenza di vedute e l’auspicio di Xi che si arrivi a una soluzione pacifica alla crisi ucraina. Il presidente cinese ha ribadito inoltre che “la Cina ha sempre deciso la sua politica in base al merito della questione stessa, sostenendo una posizione obiettiva ed equa e promuovendo i colloqui di pace”.

Nella foto in alto il presidente Usa Joe Biden, Ansa