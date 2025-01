TEL AVIV – D’accordo, ma solo in linea di principio. Così si è espresso Muhammad Sinwar, il leader di Hamas, sui termini dell’intesa con Israele per il rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco, secondo quanto diffuso dal Wall Street Journal. Nonostante la cauta apertura, fonti israeliane riferiscono a Haaretz che l’organizzazione terroristica stia cercando di frenare i colloqui per la tregua.

Al momento l’unico aspetto chiaro emerso dai negoziati riguarda la prima fase dell’accordo, che prevede la liberazione di 33 ostaggi israeliani e 250 detenuti. La Cnn ha fatto sapere che il rilascio dei detenuti in cambio degli ostaggi avverrà in sei tranche, secondo quanto dichiarato dal portavoce delle Autorità palestinesi per i detenuti.

Il nodo delle mappe: le condizioni di Hamas

Per Hamas è necessario avere informazioni precise sulla consegna delle mappe, che illustrano lo svolgimento del ritiro delle truppe israeliane dalla Striscia di Gaza, e sulla data esatta in cui questo avverrà. Un portavoce del gruppo ha riferito che non basta solo “un’idea generale del ritiro dalle aree popolate” per giungere a una conferma definitiva dell’accordo. Inoltre si chiedono garanzie sul fatto che entro la terza fase dell’accordo l’esercito israeliano si sarà ritirato interamente dalla Striscia.

Mosca: “Cauto ottimismo sulla tregua”

Sul fronte diplomatico, in queste ore il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha espresso un “cauto ottimismo” sulla possibilità di una tregua a Gaza. Peskov punta l’attenzione sulla catastrofe umanitaria che si sta svolgendo a Gaza e per questo sostiene che un cessate il fuoco sia qualcosa di estremamente necessario.

Idf: “A Gaza colpito terrorista di spicco”

In attesa dell’accordo, gli attacchi israeliani a Gaza continuano. Nella notte l’Idf ha lanciato raid aerei su oltre 50 obiettivi nella Striscia, colpendo gruppi operativi di Hamas e Jihad islamica palestinese, tra i quali un “terrorista di spicco”. Aumenta così il bilancio dei morti dall’inizio della guerra. Il ministero della Sanità della Striscia di Gaza ha fatto sapere che sono 62 le vittime degli attacchi israeliani delle ultime 24 ore. Circa 110mila, invece, le persone uccise in più di 15 mesi di conflitto.