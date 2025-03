MANNHEIM – Secondo il quotidiano tedesco Bild sarebbero due i morti e 25 i feriti (15 gravi) a Mannheim, dopo che un suv nero questa mattina ha sfrecciato sulla folla lungo via Planken, il cuore dello shopping cittadino. Stando a quanto riferito da testimoni oculari, citati da Mannheim24, l’auto è piombata ad alta velocità nei pressi della Torre dell’acqua, uno dei monumenti cittadini.

Fermato il conducente del veicolo

Il conducente del veicolo è stato fermato ma non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Nel frattempo, la polizia ha chiuso il centro spiegando che la zona potrebbe rappresentare una “situazione pericolosa per la vita”. Il portavoce della polizia Stefan Wilhelm ha rifiutato di fornire dettagli, ma ha affermato che i residenti erano stati invitati “a evitare la zona del centro città” dopo che l’emergenza aveva innescato un’operazione di polizia su larga scala.

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, aufgrund der polizeilichen Einsatzlage die Mannheimer Innenstadt zu vermeiden und großräumig zu umfahren. — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) March 3, 2025

Per soccorrere i feriti, il policlinico universitario di Mannheim ha allertato la sezione di terapia intensiva e si prepara ad una situazione di emergenza.

L’ipotesi dell’attacco terroristico

Se si trattasse di un attacco terroristico, non sarebbe il primo a colpire la cittadina tedesca. Il 31 maggio 2024, un cittadino afghano residente in Germania ha accoltellato e ucciso l’agente di polizia Rouven Laur, ferendo gravemente altre cinque persone. L’assalto, avvenuto a pochi giorni dalle elezioni europee, era diretto contro Michael Stürzenberger, attivista noto per le sue posizioni critiche sull’Islam e presidente del movimento civile Pax Europa. Anche Stürzenberger è rimasto ferito nell’attacco, mentre l’aggressore è stato successivamente ucciso dalla polizia.