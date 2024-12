ROMA – Gianni Morandi soffia le candeline del suo ottantesimo compleanno. Attraverso il proprio profilo Facebook, il cantautore italiano ha voluto omaggiare la propria carriera con una foto che lo ritrae in età giovanile durante una delle sue prime esibizioni. “Quanta strada abbiamo fatto…” le parole utilizzate in accompagnamento dell’immagine, ma il percorso di Morandi non è ancora giunto al termine perché una nuova pagina verrà scritta dall’album “L’attrazione” in uscita tra due giorni.

Fin dalle prime ore di mercoledì 10 dicembre,migliaia di fan hanno abbracciato virtualmente il cantante lasciando like e commenti di auguri sotto il post pubblicato. Intanto, cresce l’attesa per l’omaggio di Rai Cultura che proporrà il documentario “Dietro le quinte” del 1967 in onda oggi alle 18 su Rai Storia per ripercorrere la carriera, il successo e la vita privata di Gianni Morandi attraverso interviste, esibizioni ed immagini di repertorio.

Il cantante più amato della musica italiana festeggerà il suo compleanno a Lisbona per seguire il suo amato Bologna nella trasferta di Champions League contro il Benfica. Nel frattempo ci penseranno i milioni di appassionati alla sua musica in giro per il mondo a tributarlo sulle note di capolavori come “In ginocchio da te” o la popolarissima, e ancora oggi di tendenza anche tra i più giovani, “Andavo a cento all’ora”.