ROMA – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna a celebrare le Forze Armate e l’Unità Nazionale. E lo fa con la deposizione della Corona di Alloro al Sacello del Milite Ignoto, accompagnato dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Presidente del Senato Ignazio La Russa e la Premier Giorgia Meloni.

“Le nostre Forze Armate continuano a operare in terre lontane in numerose missioni, sottolineando con il loro impegno la vocazione del nostro Paese a coltivare e preservare il rispetto del diritto internazionale” ha dichiarato Mattarella in occasione della cerimonia, dedicando un pensiero ai soldati italiani impiegati nelle missioni di peacekeeping in Medio Oriente da poco colpite da proiettili israeliani in Libano. Il Presidente della Repubblica ha inoltre espresso la sua vicinanza ai caduti delle Forze Armate italiane: “In questa giornata, il più riconoscente e commosso pensiero va a coloro che sono caduti, sacrificando le loro vite per l’Italia. La loro memoria suona esortazione alla coscienza civile del Paese, specie alle giovani generazioni, affinché sappiano percorrere la strada dell’impegno per la difesa dei valori della Costituzione”.

Anche la seconda carica dello Stato ha fatto riferimento alla situazione di conflitto in Medio Oriente e dopo aver ringraziato i caduti si è espresso così: “Mentre venti di guerra soffiano in diverse parti del mondo, l’Italia riafferma con forza il valore dell’Unità nazionale e dell’impegno per la pace. ”Il Presidente La Russa si è poi recato al Sacrario Militare di Redipuglia (Gorizia) per altre celebrazioni mentre il Presidente della Repubblica Mattarella assieme al Ministro Crosetto saranno presenzieranno quelle di Venezia.