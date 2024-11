SALEM (VIRGINIA) – Alla vigilia del voto americano, le ultime proiezioni danno un testa a testa tra i due principali candidati, il repubblicano Donald Trump e la democratica Kamala Harris.

A poche ore dal voto, per i sondaggisti queste elezioni rappresentano un vero e proprio rebus. Il tycoon è in lieve ripresa in uno degli stati chiave per la vittoria finale, la Pennsylvania, ma la novità delle ultime ore è il vantaggio, inaspettato, della candidata repubblicana in Iowa, roccaforte dei conservatori. È quanto emerge da un sondaggio di Des Moines register Mediacon curato da Anne Selzer, che attribuisce il potenziale successo di Harris al sostegno delle donne e degli indipendenti. Nelle ultime settimane di campagna elettorale Harris è riuscita ad accorciare le distanze sul rivale e tra i democratici è ritornato un cauto ottimismo in vista del voto di domani 5 novembre.

Sabato sera la vicepresidente è stata ospite del Saturday Night Live trasmesso da New York, dove ha duettato con l’attrice Maya Rudolph che la imitava puntando sulla carta dell’ironia per conquistare gli elettori ancora indecisi. Di tutt’altro tono sono state, invece, le ultime apparizioni pubbliche di Trump che nel fine settimana ha tenuto due comizi in Pennsylvania e in Virginia.

Tra preghiere, minacce e attacchi che non hanno risparmiato neanche la stampa, il candidato repubblicano ha arringato la folla, accusando i democratici di voler impedire il suo ritorno alla Casa Bianca per salvare l’America dai disastri dell’amministrazione di Joe Biden. Così, dopo il plotone d’esecuzione per la repubblicana Liz Cheney, colpevole di aver dato il proprio endorsement a Harris, Trump ha affermato che non gli “dispiacerebbe se qualcuno sparasse sui media”. Nel comizio-show, il tycoon si è scagliato anche contro un’Europa a suo dire doppiogiochista, che mentre deruba l’America tratta con la Cina. The Donals è quindi tornato a promettere nuovi nazi a Pechino se venisse ele”L’eutto, per punire gli alleati d’oltreoceano.

In questa vigilia elettorale entrambi i candidati hanno provato a intercettare il voto degli elettori americani ebrei e arabi ancora indecisi. Con la guerra in Medio Oriente a rimescolare le carte, Harris è sicura di poter ribaltare i sondaggi in Pennsylvania e in Michigan. Ragionamento simile per Trump, che ha più volte assicurato un ritorno istantaneo della pace con lui alla casa Bianca.