A soffrire di epilessia, nel mondo, sono 65 milioni di persone, di cui circa 500mila in Italia, dove ogni anno si diagnosticano 36mila nuovi casi: 20-25mila con crisi isolate e 12-18mila con crisi sintomatiche acute.

Tra gli italiani, sono 90mila i bambini fino a 15 anni che ne soffrono. Le cause di questa patologia neurologica possono essere diverse e nel 30% dei casi la malattia è farmacoresistente. È questa la fotografia della malattia in occasione, oggi, della Giornata mondiale contro l’epilessia.

“Si tratta di un’occasione per ricordare che su questo tema ci sono ancora tanti ‘muri’ da superare. La conoscenza è l’elemento fondamentale per vincere il pregiudizio”: così il senatore Udc Antonio De Poli che, in Senato, ha presentato un disegno di legge sull’epilessia: “Bisogna garantire ai pazienti e alle loro famiglie un’assistenza ottimale. Tra gli obiettivi del ddl – evidenzia De Poli – c’è quello di promuovere una campagna di informazione capillare a livello nazionale e istituire una Commissione nazionale per la lotta contro l’epilessia”.