Annegret Kramp-Karrenbauer, l’erede di Angela Merkel, non si candiderà alle elezioni federali del 2021 e lascerà la presidenza della Cdu. Lo riferiscono fonti del partito secondo cui Karrenbauer avrebbe annunciato in una riunione del partito di questa mattina di voler “organizzare la candidatura alla cancelleria per l’estate, di voler preparare partito per il futuro e di voler poi lasciare la presidenza della Cdu”.

La sua decisione sarebbe una conseguenza della debolezza della sua leadership emersa con le elezioni in Turingia. Angela Merkel però vorrebbe che Karrenbauer restasse ministra della Difesa, carica che attualmente ricopre. Lo scrive l’agenzia di stampa tedesca Dpa.

Il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, durante la conferenza stampa di governo a Berlino sull’improvvisa decisione del ministro della Difesa, ha dichiarato che la cancelliera “ha già detto nel 2016 che non avrebbe aspirato a nuovi incarichi politici e su questo nulla è cambiato”.