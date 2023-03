ROMA – Gli uccelli, uno dei film più celebri del regista britannico Alfred Hitchcock, compie 60 anni. Il 28 marzo 1963 si tenne la prima proiezione della pellicola horror-thriller basata sul racconto di Daphne du Maurier, The Birds, pubblicato nel 1952.

Il film racconta una serie di improvvisi attacchi violenti di uccelli contro gli abitati di una cittadina californiana ed è stato, in parte, ispirato ad una storia vera. Il 18 agosto del 1961, nella città balneare di Capitola in California, stormi di uccelli marini si lanciarono in picchiata su case e automobili, terrorizzando la città. Hitchcock venne a conoscenza di questo episodio e decise di usarlo come materiale per il suo film.

Gli uccelli fu inizialmente stroncato dalla critica ma fu un grande successo al botteghino, rivelandosi uno dei maggiori incassi della carriera del regista britannico. Si racconta che, quando un giornalista chiese ad Hitchcock cosa ne pensasse delle recensioni negative ricevute dalla critica, lui rispose di “aver pianto per il tutto il percorso da casa fino alla banca”.