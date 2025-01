ROMA – Nonostante le polemiche delle ultime settimane, il 2024 non si è chiuso male per il trapper romano Tony Effe: Icon, il suo ultimo album, è in vetta alla classifiche annuali stilate da Fimi/Gfk. Da Taxi sulla luna, in featuring con Emma e Takagi & Ketra, a Miu miu, per concludere con Sesso e samba (in duetto con Gaia), presente solo nella riedizione streaming: le canzoni del suo secondo disco da solista hanno fatto ballare e cantare milioni di italiani di tutte le età, diventando delle vere e proprie hit estive.

Tony sembra essere inarrestabile e seguito da un pubblico di ascoltatori fedelissimi che non lo hanno abbandonato nonostante le polemiche legate al “concertone” di capodanno. Proprio grazie a loro è riuscito a portare a casa quattro dischi di platino per quello che è diventato l’album più venduto dell’anno.

Grande successo anche per il compagno di etichetta Mahmood. Con il brano Tuta gold, in gara nella 74esima edizione le festival di Sanremo, il cantautore milanese ha conquistato la vetta della classifica dei singoli.

I traguardi importanti si estendono a tutto il mercato musicale: Anna Pepe, con il suo Vera Baddie, sale sul podio. È la prima volta dal 2018 che una donna torna nella top tre. Finisce sotto i riflettori anche Dio lo sa, album del rapper napoletano Geolier, che si posiziona in seconda posizione.

A favorire lo scoppio del settore sarebbe decisiva la quantità di generi musicali, garantendo una maggiore varietà dell’offerta. Alla ribalta l’universo musicale delle donne che, come esposto nella Top 20 Album Fimi 2024, è incrementato del 300% su classifiche nazionali e internazionali.

Per quanto riguarda i metodi di ascolto, lo streaming sale all’impazzata. Il fenomeno ha visto una crescita del 31,1% rispetto al 2023 e nelle ultime due settimane ha segnato un traguardo storico superando i 2 miliardi di ascolti settimanali.