Oggi Battiato compie 75 anni. “Il tempo cambia molte cose nella vita” diceva. Non tutte però, non la grandezza di Francesco, detto Franco.

Franco Battiato aveva 35 anni quando decise che il suo prossimo disco sarebbe stato un successo assoluto, sdoganandolo dalla condizione di artista di nicchia che si era costruito nei precedenti 10 anni di carriera musicale. Una scelta consapevole, come raccontano i suoi produttori dell’epoca. Fortunati, per la verità, perché il loro lavoro artistico su quell’album si è limitato per lo più all’osservazione del genio all’opera. Nel 1981 esce La voce del padrone, il primo LP della storia della musica italiana a vendere oltre un milione di copie.

Con quel lavoro Battiato di fatto crea l’elettronica italiana. Suo il merito di farla arrivare nelle radio di tutti i gli abitanti del Paese, mantenendo livelli di raffinatezza che gli permettono di non scendere a compromessi con la sua arte. In Bandiera bianca, brano popolare contenuto in quel disco, si permette anche di schernire Alan Sorrenti, reo di aver voltato le spalle alla sperimentazione musicale in cerca di successo facile.

Cosa sia Franco Battiato è molto difficile da dire. È certamente un cantante e un musicista, tra i giganti della musica italiana e apprezzatissimo all’estero, nonostante il suo profondo radicamento nella provincia catanese, dove vive tutt’oggi. È un regista, un pittore, un librettista di opere musicali, un pensatore impegnato. Un artista, come Michelangelo e Leonardo.

Un paio di anni fa aveva dovuto abbandonare il suo ultimo tour per gravi motivi di salute. Per settimane si è parlato della sua malattia, poi lo scorso anno, assieme all’annuncio del ritiro dalle scene, è arrivato anche un disco, Torneremo ancora, come a beffarci tutti.