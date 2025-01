ROMA – Vendette, amori e complotti. Sono le trame degli intrighi della nuova serie in prima visione di Rai 1 “Il Conte di Montecristo”. Prima puntata questa sera lunedì 13 gennaio, disponibile anche su Rai Play. Le quattro puntate della mini-serie offrono al pubblico un nuovo riadattamento di uno dei romanzi più celebri e popolari della letteratura francese, scritto da Alexandre Dumas.

Il prodotto che vanta di una coproduzione internazionale, è stato realizzato da Palomar in collaborazione con DEMD Productions, Rai Fiction, France Télévisions, Mediawan Rights ed Entourage Media. Diretta dal premio Oscar Bille August, la serie è interpretata da Sam Claflin nei panni del protagonista, Edmond Dantès, Mikkel Boe Følsgaard (Gérard Villefort), Ana Girardot (Mercedes), Blake Ritson (Danglars), Karla-Simone Spence (Haydée), Lino Guanciale (Vampa-Il conte Spada), Michele Riondino (Jacopo), Gabriella Pession (Hermine Danglars), e dal Premio Oscar Jeremy Irons nel ruolo dell’Abate Faria.

“La mia vendetta sarà pari alla loro colpa”. È l’invettiva che Edmond Dantès scaglia contro Villefort, Danglars e Fernand, per aver tramato contro di lui accusandolo di essere un cospiratore bonapartista e averlo separato dalla promessa sposa Mercedes. In seguito a una prigionia durata dieci anni, Edmond una volta libero dedica la sua vita a una sola missione: vendicarsi dei suoi cospiratori. Con la scoperta di un tesoro nascosto, prende vita la sua trasformazione nel ricco e carismatico Conte di Montecristo. In cinque anni elabora un piano di vendetta, indagando sull’identità dei suoi nemici. Una volta rintracciati, rinuncia alle minacce e alla violenza come armi di vendetta ma con astuzia e intelligenza si insinua nelle loro vite, sfruttando le loro debolezze, per distruggerle.