Il decreto Cultura è legge: via libera dal Senato con 80 sì

ROMA – L’aula del Senato ha approvato il decreto Cultura. Nonostante le polemiche dei mesi scorsi, legate a un emendamento proposto e poi ritirato dalla Lega sul ridimensionamento delle soprintendenze, il provvedimento ha incassato 80 voti favorevoli, 61 contrari e un astenuto, diventando così legge. Tra i punti al centro della norma, il compito di adottare un nuovo piano, denominato “Piano Olivetti per la cultura”, volto a favorire la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e svantaggiate e, al tempo stesso, a valorizzare le biblioteche, l’editoria libraria, gli archivi e gli istituti storici e culturali.

Soddisfatto per l’approvazione del decreto il ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha parlato di “una grandissima boccata di ossigeno per la filiera dell’editoria”, a proposito dell’ampliamento dell’offerta culturale delle pagine dei giornali. Giuli ha poi aggiunto che grazie al decreto Cultura “sono stati dati gli strumenti per intervenire sia sulle aree interne che sulle periferie”. Critica sul provvedimento l’opposizione, con il M5S che ha parlato di “un’impostura”, sottolineando come “non ci sia un euro per realizzare quanto scritto”.