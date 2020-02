A Sanremo si apre la settantesima edizione del Festival. Presenti i nostri due inviati Patrizio Ruviglioni e Tommaso Franchi, con i quali vivremo in diretta la kermesse che da sempre monopolizza per una settimana l’attenzione degli italiani.

Per stasera è tutto, appuntamento a domani sera per la diretta della seconda puntata.

01.21 Arrivano i risultati: 12. Bugo e Morgan; 11. Riki; 10. Rita Pavone; 9. Achille Lauro; 8. Anastasio; 7. Raphael Gualazzi; 6. Alberto Urso; 5. Marco Masini; 4. Irene Grandi; 3. Diodato; 2. Elodie; 1. Le Vibrazioni.

01.09 Le esibizioni di oggi sono finite. Fra pochi minuti, la classifica della giuria demoscopica.

01.06 A chiudere la gara dei big è Raphael Gualazzi con “Carioca”, e porta l’Ariston direttamente in Brasile.

00.56 Ora è il momento di Gessica Notaro e del suo amico (e cantante) Antonio Maggio. Una canzone, “La faccia e il cuore”, per raccontare la storia di Gessica.

00.51 Adesso un idolo dei giovanissimi, reduce da un grande successo in Sudamerica: Riki, con “Lo sappiamo entrambi” – testo di Ermal Meta.

00.45 Altro ritorno sul palco: Tiziano Ferro canta “Accetto miracoli”.

00.38 Dal teatro, intanto, Jebreal e Leotta lanciano il tenore Alberto Urso, con “Il sole ad est”.

00.34 In questo momento, Emma e Amadeus sono fuori dall’Ariston, dove la cantante proseguirà la sua esibizione. “Nessun – spiega il presentatore – l’aveva mai fatto prima”.

00.13 E torna Emma. Prima canta “Stupida allegria”, poi un medley fra “Non è l’inferno, Arriverà e Amami”.

00.06 Sono la coppia del Festival: gli amici Bugo e Morgan, con “Sincero”.

23.49 Ora l’attesissimo monologo di Rula Jebreal, contro la violenza sulle donne. Cita Battiato, “La cura”. Poi De Gregori, “La donna cannone”. Infine Vasco Rossi, “Sally”. “Queste canzoni sono tutte scritte da uomini: è possibile trovare sempre le parole giuste”, dice. E ancora: “Che non si chieda mai più a una donna che è stata stuprata, com’era vestita quel giorno. Noi donne non vogliamo più essere un accessorio, una quota”.

23.42 Rula Jebreal lancia Elodie, ottava cantante in gara. Canta “Andromeda”, fra urban, dance e pop, ed è una delle favorite alla vittoria finale.

23.32 “Gli anni più belli” è il nuovo film di Francesco Muccino. Lo presentano, all’Ariston, i protagonisti: Pier Francesco Favino, Claudio Santamaria e Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti. E la cantante Emma Marrone, alla fine.

23.19 Amadeus prende di petto le polemiche: “Diletta Leotta, sei bellissima… Posso dirtelo?”. Lei: “Sarei ipocrita se vi dicessi che il mio aspetto è un fattore secondario”. Poi usa Faceapp, per mostrare come sarà nel 2076. Il tempo e la bellezza nel suo monologo.

23.10 Un tributo toccante: Tiziano Ferro canta “Almeno tu nell’universo”, per Mia Martini. Per la prima volta, la canta un uomo. Amadeus: “Una delle canzoni italiane più belle in assoluto mai cantate al Sanremo”. E Ferro, alla fine del pezzo, si commuove.

23.05 Fra rap e pop rock, arriva Anastasio. Il pezzo in gara è “Rosso di rabbia”.

23.02 Gag: Amadeus imita Celentano, il pubblico se la ride. Fiorello, anche.

22.52 E ora l’inedito di Al Bano e Romina Power, “Raccogli l’attimo”, con testo di Malgioglio (presente in sala) e della stessa Romina.

22.40 Grande ritorno a Sanremo: ospiti d’eccezione, Al Bano, Romina Power e la loro figlia Romina Carrisi. Esattamente 33 anni fa, la coppia cantò “Nostalgia canaglia”, mentre Romina era incinta della figlia. E oggi la ricantano. Segue un medley fra “La siepe”, “Ci sarà” e “Felicità”.

22.37 Gag per Diletta Leotta: una sorta di collegamento “da bordocampo”, a tema Festival. “Non lo chiamerò più Amedeo: è un talento, lo chiamerò Amadinho”.

22.32 Il rock de Le Vibrazioni torna all’Ariston per la terza volta. La loro canzone è “Dov’è”. Dirige l’orchestra (per la gioia di molti) il maestro Peppe Vessicchio.

22.21 Arriva Diodato, quinto artista in gara. La sua canzone è “Fai rumore”.

22.14 Un grande ritorno a Sanremo: Achille Lauro con “Me ne frego”. Si spoglia, rimane con una calzamaglia, e si prende la scena.

22.11 Ecco il momento di Rula Jebreal, attesissima. “Facciamo tutti un passo in avanti”.

22.04 Sul palco, adesso, Rita Pavone. Canta la sua “Niente (Resilienza 74)”.

21.56 Sul palco, Diletta Leotta. Che annuncia il secondo big: Marco Masini, per l’ottava volta all’Ariston. Il brano in gara è “Il confronto”.

21.43 Inizia la gara dei big. La prima a esibirsi è Irene Grandi, con la sua “Finalmente io”, che conta lo zampino di Gaetano Curreri degli Stadio e Vasco Rossi.

21.37 Ecco Tiziano Ferro, l’altro ospite fisso. Con una cover di “Nel blu dipinto di blu (Volare)”, di Domenico Modugno, in versione swing.

21.29 Passa Leo Gassman col 54%. Eliminato Fadi. Sarà semifinale con Tecla. Ora i big.

21.21 Secondo duello: Fadi (“Due di noi”) contro Leo Gassman (“Vai bene così”).

21.20 Passa Tecla, con un risicato 50,6%! Eugenio in via di gioia eliminati.

21.08 Al via la sfida fra le nuove proposte. Gli Eugenio in via di gioia, con “Tsunami”, contro Tecla, che canta “8 marzo”. Ricordiamo che le canzoni dei giovani sono già uscite a ottobre, non sono degli inediti.

21.00 Eccolo, Amadeus. Visibilmente emozionato: “Questo è il sogno di una vita. Sono contento che ci sia un amico come Fiorello a condividerlo con me”. Rosario rincara la dose: “Al Festival si entra Papa, si esce Papeete”.

20.52 Inizia il Festival. Il benvenuto è di Rosario Fiorello, vestito da prete. “Questo è il Festival delle polemiche e il 2020 è l’anno delle disgrazie: scambiatevi un segno di pace!”, scherza. E ancora: “Non voglio essere blasfemo: Santo Padre, non disdica il canone Rai!”. E tanta satira politica: “Don Matteo, uno dei pochi Matteo che in Italia funziona. Amadeus, sarò il tuo Rocco Casalino!”.

20.40 Ci siamo: inizia il PrimaFestival, l’ultimo appuntamento prima del Festival vero e proprio. Su Rai 1, le voci fuori dall’Ariston, dopo che sul red carpet hanno sfilato gli spettatori di questa prima serata all’Ariston.

20.22 Gli ospiti di oggi saranno Pier Francesco Favino, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria, che presenteranno l’ultimo film di Gabriele Muccino. Per quanto riguarda la musica, invece, Emma Marrone e Al Bano e Romina Power.

20.10 Poco più di mezz’ora all’inizio del Festival di Sanremo. Sul palco, insieme al conduttore Amadeus, questa sera ci saranno anche Diletta Leotta e Rula Jebral, con un monologo contro la violenza sulle donne. Oltre a loro, gli ospiti fissi Fiorello e Tiziano Ferro.