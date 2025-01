CITTÀ DEL VATICANO – Un rinnovato appello al dialogo “con tutti” per “spezzare le catene dell’odio” nel contesto della “sempre più concreta minaccia di una guerra mondiale”. Ai 184 ambasciatori accreditati presso la Santa Sede, ricevuti nell’Aula delle Benedizioni per il tradizionale incontro di auguri d’inizio anno, Papa Francesco affida un messaggio diretto a tutti gli attori coinvolti nelle guerre in corso. A inizio udienza, il Pontefice, che soffre ancora per un “raffreddore”, chiede a monsignor Ciampanelli di “continuare lui a leggere” il discorso.

Il Pontefice preoccupato dalla “minaccia di una guerra mondiale”

“Di fronte alla sempre più concreta minaccia di una guerra mondiale, la vocazione della diplomazia è quella di favorire il dialogo con tutti, compresi gli interlocutori considerati più scomodi o che non si riterrebbero legittimati a negoziare”. Francesco continua a percorrere la strada intrapresa con il Giubileo e richiama gli ambasciatori alla “diplomazia della speranza”. Per il Papa questa è “l’unica via per spezzare le catene di odio e vendetta” che “imprigionano” i tentativi negoziali.

A Gaza “una situazione umanitaria ignobile”

Il Pontefice, dopo gli appelli diffusi in occasione del Natale e nei giorni dell’apertura della Porta Santa a San Pietro, pone l’accento sui minori e civili vittime della guerra: “A Gaza c’è una situazione umanitaria gravissima e ignobile, e chiedo che la popolazione palestinese riceva tutti gli aiuti necessari”. Con il quadro di una Gaza in cui gli ospedali sono ormai “distrutti” e “la rete energetica è colpita”, Francesco sostiene sia inaccettabile “vedere bambini morire di freddo”.

“Inaccettabile parlare di un cosiddetto diritto all’aborto”

La Santa Sede, in realtà, si serve del discorso al corpo diplomatico per ribadire l’inammissibilità di quello che nel messaggio viene definito “un cosiddetto diritto all’aborto” che per il Papa “contraddice i diritti umani, in particolare il diritto alla vita”.